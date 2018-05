Liderul PAS si-a exprimat votul. Maia Sandu: "Am votat pentru un om care sa lucreze in interesul nostru, in interesul tuturor locuitorilor capitalei"

Maia SANDU, LIDER PAS: "Am votat pentru un om care sa lucreze in interesul nostru, in interesul tuturor locuitorilor din Chisinau, indemn pe toti locuitorii capitalei sa mearga la vot. Sa stiti ca votati nu doar pentu dvs, dar pentru confortul tuturor locuitorilor Chsinaului."

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.