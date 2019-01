Liderul PCRM, Vladimir Voronin are un apartament, doua case de locuit, peste un milion de lei pe conturile bancare, dar nici o masina. Cel putin asta se arata in declaratia sa de avere publicata de CEC

In ultimii doi ani, liderul PCRM, Vladimir Voronin a primit peste 180 de mii de lei din salariul de deputat, peste 90 de mii de lei din indemnizatii, dar si o pensie de aproape 280 de mii de lei de la Presedintie. (cat pe luna?)De asemenea, impreuna cu sotia au obtinut peste 93 de mii de lei dobanda de la conturile pe care le are la FinComBank.

Liderul PCRM detine un apartament de peste 230 de metri patrati, doua case de locuit de 122 de metri patrati si de 50 de metri patrati, un garaj, dar si sapte terenuri, cele mai multe - extravilane.

In declaratia de avere, Voronin nu a mentionat niciun automobil, asta desi acum cativa ani presa scria ca fostul presedinte are mai multe masini de epoca. Liderul PCRM este posesorul a 8 conturi bancare, dar si a unui depozit bancar de peste un milion de lei

. In aceeasi banca, FINCOMBANK, Voronin mai detine actiuni in valoare de peste 5 milioane de lei. Are conturi de milioane de lei si colegul sau de partid, Oleg Reidman. In ultimii doi ani, Reidman a ridicat de la Parlament un salariu de peste 400 de mii de lei si peste 130 de mii de lei din pesie.

Sotii Reidman locuiesc intr-o casa de 256 de metri patrati primita in posesie in 2013. Comunistul detine doua automobileun BMW cumparat cu peste 991 mii de lei in 2009 si un Mitsubishi, pe care il are din 2013.

Familia deputatului mai detine 5 conturi pe care detine peste 37 de mii de dolari, peste 3 mii de euro si in jur de 330 de mii de lei.

O avere mai modesta detine comunista Inna Supac. Cei mai multi bani, i-a ridicat din salariul de deputat – peste 250 de mii de lei. Pe langa asta, Supac a obtinut peste 26 de mii de lei din indemnizatii.

Deputata traieste intr-un apartament de 56 de metri patrati, care insa nu-i apartine, se arata in declaratia sa de avere.