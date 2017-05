Liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a intalnit cu mai multi ambasadori UE inainte de sedinta extraordinara a Consiliului Republican al PL

In aceste momente Partidul Liberal se afla intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Republican al PL.

Ieri seara, 25 mai, dupa 4 ore de perchezitii in biroul lui Dorin Chirtoaca de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta.