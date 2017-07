Liderul PPDA spune ca a sesizat ministerul de Interne dupa ce la protestul de ieri oamenii au primit pliante cu mesaje care il prezinta intr-o lumina proasta: "Daca marele meu pacat este ca transpir, eu imi asum acest lucru" - VIDEO

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: "Ieri pe scarile unde era scena a fost instalat un baner cu un mesaj denigrator la adresa mea. A fost sesizata politia. La scurt timp au fost impartite pliante cu mesaje denigradoare la adresa mea si a Maiei Sandu. S-a constatat ca in apropiere erau instalate si cateva cosuri, boxe cu scutece. Asta s-a intamplat la indicatia personala a lui Plahotniuc in complicitate cu MAI, si anume Jizdan.

Inteleg ca Plahotniuc a fost afectat de amploarea acestui protest. A hotarat sa loveasca in cel care cu 5 - 6 ani in urma a declarat ca Plahotniuc este de vina de tot ce se intampla. Se uita in fundul meu, daca mi se cere eu le arat si posteriorul.

Mi-au intrat peste tot si in viata persoana, si peste copii, si sotie. De la Cantemir mi-au intrat in posta mea, mi-au pus si camere in dormitor.

Daca marele meu pacat este ca transpir, eu imi asum acest lucru, acest pacat.

Jizdan trebuie sa faca puscarie, Turcanu trebuie sa faca puscarie pentru tot ce a facut in anii 90, Pinzari - pentru tot ce a facut din copii nostri la 7 aprilie.

Ieri dimineata au depus o plangere la Inspectoratul Buiucani. Eu am sunat la 902 si dupa mai multe cercuri am ajuns sa vorbesc cu ofiterul de la Buiucani. Politia a mintit atunci cand a zis ca la protest au fost 800 de oameni."







Inainte de protestul de ieri, 30 iulie, oamenii au primit niste pliane, care-l prezinta pe liderul PPDA Andrei Nastase intr-o lumina proasta.





Totodata pe bulevardul Stefan cel Mare au fost instalate niste boxe cu scutece, cu un mesaj similar cu cel de pe pliante. Politia capitalei a anuntat ca s-a autosesizat pe acest caz.