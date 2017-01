Dodon vrea sa rupa complet relatiile cu NATO. Planul discutat cu Vladimir Putin

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si-a facut publica luni intentia de a anula acordul privind deschiderea unui Birou de legatura al NATO la Chisinau. "Voi face tot posibilul pentru a anula aceasta decizie", a declarat Dodon luni pentru postul de televiziune RT.

Totodata, Dodon a vorbit la postul oficial rus despre viitoarea sa intrevedere cu liderii tarilor membre ale NATO, ce va avea loc la inceputul lui februarie la Bruxelles. Potrivit lui Dodon, la aceasta reuniune el "vrea sa se convinga daca membrii NATO sunt gata sa sustina public si sa semneze acordul care ar recunoaste statutul de neutralitate al Republicii Moldova".

Igor Dodon a subliniat, de asemenea, ca "in pofida unei puternice propagande pro-NATO", majoritatea populatiei Republicii Moldova este impotriva aderarii republicii la aceasta organizatie. "Vom bloca orice incercare de patrundere a NATO pe teritoriul republicii si vom impiedica desfasurarea de exercitii militare suspecte", a spus Dodon.

„Republica Moldova este un stat neutru. Nu exclud sa venim cu o initiativa catre conducerea NATO, pentru a semna un acord in care ei sa recunoasca neutralitatea tarii noastre', a spus Dodon si la finalul intrevederii avute la Moscova cu Vladimir Putin, din 17 ianuarie. 'Mentinerea statalitatii si a neutralitatii Republicii Moldova, reintegrarea tarii si solutionarea problemei transnistrene, apararea valorilor ortodoxe — toate acestea nu pot fi mentinute fara un parteneriat strategic cu Rusia', a afirmat presedintele Republicii Moldova.

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, si secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, au semnat, la Bruxelles, in luna noiembrie 2016, un acord privind deschiderea unui Birou de legatura al NATO la Chisinau. Dupa cum anunta duminica premierul Filip, Biroul de legatura al NATO urmeaza sa isi inceapa activitatea la Chisinau in luna martie. Guvernul de la Chisinau spera ca prin deschiderea acestui Birou va demara o cooperare constructiva cu Alianta Nord-Atlantica, in scopul modernizarii armatei Republicii Moldova.