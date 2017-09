Lidia Isac a intors toate scaunele la Vocea Romaniei. Loredana: "M-ai facut sa plang." Tudor Chirila a aplaudat-o in picioare. Lidia: "M-am indragostit de cineva si acel cineva e ... Tudor" - VIDEO

Loredana: "M-ai facut sa plang. Ador vocea ta si mi-ar placea tare mult sa vii in echipa mea. Ai o voce fenomenala, felicitari."





Smiley: "Mi s-a parut un moment de jena ca sa apas butonul, sa nu fac galagie."





Lidia: "M-am indragostit de cineva mai tare si acel cineva e ... Tudor."

Lidia s-a nascut in Sankt Petersbug, dar acum locuieste la Chisinau. Datorita timbrului grav a fost supranumita micuta Edith Piaf a Moldovei. Si-a dobandit aceasta titulatura in adolescenta, cand a inceput sa cante in franceza. A terminat un liceu cu predare intensiva in limba franceza.





Anul acesta a participat la Vocea Frantei si a reusit sa ajunga pana la dueluri, in echipa lui Florent Pagny. A mai cantat in Belgia, Amsterdam, Olanda, Israel, Rusia, Suedia.