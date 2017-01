Limba engleza ia locul limbii franceze. Statisticile arata ca in ultimii 5 ani numarul celor care aleg sa studieze engleza a crescut cu 10 la suta - VIDEO

Cei care aleg sa studieze o limba straina dau prioritate englezei, iar germana ia incet locul francezei, care odinioara era pe buzele tuturor moldovenilor.





"Si poate voi pleca si eu dupa granita si o-i invata si eu in Germania."

"Mai mult m-au determinat parintii sa aleg germana, fiindca ei considera ca ar fi bine sa fac studiile in Germania."

Cu dorinta de a continua studiile peste hotare, elevii de la liceul "Nicolae Gogol" din capitala, invata limba ... poloneza.

„Unele cuvinte din rusă se asemănă cu cele poleneze. Unele chiar nici nu se modifică. E bine să ştii orice limbă. Nici nu ştii unde te poate duce viaţa.”

„Poloneza o cunosc mai bine, pentru că o învăţ ca limba a doua, chiar mai bine decât engleza şi româna.”

Multi dintre elevii acestei clase au radacini poloneze, motiv pentru care prefera anume aceasta limba.

„În familia mea, doar eu cunosc poloneza. Îmi place că atunci când vorbesc în poloneza, doar eu înteleg, pe când ceilalţi nu.”

In fiecare an elevii de la liceul Gogol sunt instruiti de profesori din Polonia.

Malgorzata KOBUSZEWSKA, PROFESOARA DE POLONEZA, LICEUL NICOLAE GOGOL: ”Este o şansă mare pentru elevi de a face cunoştinţă nu doar cu limba, dar şi cu oamenii din Polonia.“

Potrivit celor de la statistica, dupa numarul de elevi care invata o limba straina, pe primul loc este engleza, urmata de franceza si rusa. Daca acum la gimnaziu, copiii studiaza o singura limba straina, din 2018 se va mai introduce una, iar rusa din obligatorie va deveni o materie la alegere.

Valentin CRUDU, SEF DIRECTIE INVATAMANT PREUNIVERSITAR, MINISERUL EDUCATIEI: "Scolile care au limba intai engleza sau franceza, evident ca vor pleda pentru limba a doua pt o alta limba dintre engleza, franceza sau rusa. Decizia va apartine institutiei de invatamant."

In Moldova exista doua scoli in care se preda poloneza, alte 5 unde se preda italiana. In 11 licee se invata spaniola. La orase 90 la suta dintre elevi studiaza engleza, iar la sate, mai bine de jumatate invata limba lui Balzac.