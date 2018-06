Linistea de dinaintea furtunii? S-a intunecat cerul deasupra orasului. Avertizarile meteorologilor - FOTO

Meteorologii au emis ieri un cod galben in acest sens care intra in vigoare in astazi si este valabil 3 zile, adica pana pe 30 iunie. In aceasta noapte sunt prognozate ploi puternice, izolat insotite de descarcari electrice. Precipitatiile vor continua si maine.

"Ziua pe 27.06 (cu menţinere pe 28-30.06) se prevăd averse însoţite de descărcări electrice, seara pe 27.06 temporar puternice (15-25 l/m2 în 12 ore şi mai puţin), izolat foarte puternice (50-60 l/m2 în 12 ore şi mai puţin), cu grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de vijelie de până la 15-20 m/s", anunta specialistii.