Lipsa asistentelor medicale, a psihologilor sau numarul mare de elevi. Directia Educatie spune ca a elaborat un raport cu toate neajunsurile din scoli si-l va prezenta primarului interimar - VIDEO

Unul din liceele din capitala care a devenit neincapator este Spiru Haret. Astfel ca, in medie intr-o clasa au ajuns sa invete 35 de elevi, in timp ce norma este de 25. In fata camerelor, scolarii insa nu se plang de lispa de spatiu.

“Sunt destui pentru ca suntem si prieteni si un colectiv bun.”

Directorul liceului da din umeri si spune ca nu poate face nimic, avand in vedere numarul mare de doritori sa invete in institutia pe care o conduce. Recunoaste ca in astfel de conditii, teoretic, nu se poate de facut mare carte si a promis sa-si rectifice, cumva, incalcarea, fara a spune exact ce are de gand sa faca.

Victor AMBROCI, DIRECTOR LICEUL “SPIRIU HARET”: “Nu stiu de ce parintii aleg sa-si inscrie copiii la liceul nostru.”

Nu se stie deocamdata cate astfel de institutii exista in capitala, cei de la educatie spun insa ca ar fi multe. Si daca unele scoli sunt arhipline, in altele bate vantul. De exemplu, la gimnaziul numarul 8 cu predare in limba rusa din sectorul Rascani al capitalei, in loc de 1000 invata, doar 120 de elevi. Administratia institutiei are o explicatie.

Stanislav BRIJATIUC, DIRECTOR GIMNAZIUL NR 8: “Este din cauza problemelor demografice. Stim ca in municipiul Chisinau numarul de elevi creste, insa se inregistreaza scaderi in contingentul de elevi, care invata in limba rusa. Este legat si de faptul ca scoala are statul de gimnaziu si este mai putin atractiv.”

In alte scoli lipsesc asitenti medicali si psihologi. Bunaoara, la liceul Constantin Negruzzi, ultima asistenta medicala, care a lucrat avea 77 de ani.

Viorica BITCA, DIRECTOARE LICEUL “CONSTANTIN NEGRUZZI”: “Acum incercam sa lucram cu ambulanta si parintii. Am avut si un caz recent deosebit de stresant cand o eleva si-a cerut sa plece acasa din cauza ca se simtea rau, in momentul in care am incercat sa contactam ambulanta ea a lesinat in fata noastra. Primul ajutor medical l-am acordat noi, am luat o sticla cu apa.”

Dupa controalele facute, autoritatile spun ca vor elabora un regulament prin care sa oblige scolile sa nu depaseasca numarul necesar de elevi.

Alexandru FLEAS, SEF INTERIMAR DIRECTIE EDUCATIE: “Avem unele institutii care depaseste capacitatea de 120 de procente, avem institutii care lucrau in doua schimburi asa ca la Gheorghe Asachi.”

Deocamdata nu se stie cand va fi elaborat noul regulament.