Chisinaul risca sa fie inghitit de frunze. In plina toamna, responsabilii de la primarie duc lipsa de maturatori. Angajatii pleaca din cauza volumului prea mare de munca si a salariului mic - VIDEO

“Celor ce la SEL le este in cot de noi, asa ca in fiecare zi, cate oleaca, le mai ingramadim. Da cine sa il duca? Eu sa il duc in spate? Da ei pentru ce primesc bani si chitantile mi le trimit regulat slava Domnului?”

Trotuarele si curtile bocurilor din oras au devenit una cu frunzisul.

“Acolo e gunoi, acolo, acolo si nimeni nu face nimic. “

”Daca facem noi care traim aici, in rest nu-si bate capul nimeni."

Maturatorii nu mai stiu incotro s-o apuce ca sa le intre in voie tuturor.

“Care mai sunt pe copaci, iar cad si iar mai trebuie sa mergem din nou. - Si trebuie sa mergeti pe acelasi loc de mai multe ori? - Da.”

Daca in primavara in Chisinau erau 453 de maturatori, acum sunt 403. Iata de ce se lucreaza mai greu spun atoritatile.

”Nu prea vine lumea la lucru, ca e greu si leafa nu prea le convine.”

“La 30, la 40 eram la brigada, dar acum suntem cate 10, 15. - De doua ori mai putin? - Da.”

“Parasesc tara, daca aici salariul putin este, ei se duc unde se castiga mai mult.”

“Tineretul in ziua de azi nu prea e atrasa la munca asta. Ce avem vreo unul din oras? Toti sunt de la tara.”

Seful directiei locativ comunale da vina pe remunerarea proasta a muncitorilor.

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV-COMUNALA, CHISINAU: ”Daca vorbim de anul 2000 sau ‘99 suma totala a muncitorilor era de 1600 si ceva, iata cu timpul s-a miscorat pana la 400.”

Daca vrem curatenie in oras, locatarii ar trebui sa achite mai mult pentru deservirea blocurilor, crede Gontea.

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV-COMUNALA, CHISINAU: “Un leu si 34 de banuti este salubrizarea. Iata muncitorii din leul cela care il platesc locatarii – 24 de banuti primesc muncitorii nostri de la salubrizare. Ar trebui sa fie un tarif major sau de organizat un serviciu salubrizare care sa fie achitat din contul bugetului municipal.”

Eventual, seful directiei crede ca solutia ar fi ca primaria sa contracteze agenti economici care sa se ocupe de curatenie. Asta ar insemna mai multi bani pentru mai multi maturatori.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Am fost conducatorul unei intreprinderi de prestari servicii care a deservit 70 la suta din teritoriul R.M. si numarul de angajati la aceasta intreprindere era cu 200 mai mult decat numarul pe care il gestioneaza domnul Gontea. Si domnul Gontea deserveste mai putin de jumatate din Chisinau. De aceea, aceasta este o problema care nu tine de gestiunea eficienta si rezolvarea problemelor.”

Salariul unui maturator depinde de numarul de ore lucrate si poate ajunge la 3000 de lei lunar.