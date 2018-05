LIVE UPDATE. Primele rezultate preliminare ale alegerilor locale din Chisinau. Top 3: Ion Ceban - 42,07%, Andrei Nastase - 31,1 %, Silvia Radu - 17, 72 %

UPDATE 22:27





UPDATE 22:23









UPDATE 22:12





UPDATE 22:11

UPDATE 22:08









UPDATE 22:06













UPDATE 22:03









UPDATE 21:45

Incepand cu ora 23:00 puteti urmari live pe site-ul Pro TV rezultatele alegerilor prezidentiale.

Astazi locuitorii capitalei isi aleg un primar pentru un an. 11 candidati ravnesc la fotoliu de edil al Chisinaului.

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si s-au inchis la ora 21:00.

Alegerile locale in Chisinau au loc dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.