LIVE VIDEO. Igor Dodon la dialog cu presa "in aer liber" la Holercani. "Vom aborda si subiectul reglementarii diferendului transnistrean. Voi incerca sa raspund la toate intrebarile"

"Am decis sa am maine, 27 iunie, ora 19:00, o discutie libera cu jurnalistii,in formatul clubului de presa ”Rezonanta Sociala”, in cadrul careia vom aborda si subiectul reglementarii diferendului transnistrean.Ne-am gindit ca ar fi fine sa organizam acest eveniment la Holercani, in aer liber. Sper ca conditiile climaterice sa ne permita buna desfasurare a acestuia.Propun o discutie de pina la 2 ore, atit cu presa de pe malul drept al Nistrului cit si cu cea de pe malul sting. Voi incerca sa raspund la toate intrebarile cu privire la subiect.Evenimentul va fi moderat de 2 persoane: jurnalistul Artur Efremov si cunoscutul politolog, istoric si publicist german, Alexander Rahr. Dialogul cu presa va fi transmis in direct."

