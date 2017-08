Judecatorii au pronuntat sentinta in dosarul fostului viceministru de Interne, Veaceslav Ceban, si finului sau, Stanislav Caraman: ambii s-au ales cu amenzi

UPDATE 15:40 Fostul viceministru de Interne, Veaceslav Ceban, si finului sau, Stanislav Caraman, si-au aflat sentinta.

"2.250 de u.c. pentru Veaceslav Ceban si 3.000 de u.c in privinta lui Stanislav Caraman.", a declarat procurorul Adriana Betisor.

Potrivit procurorilor, Ceban ar fi trebuit sa primeasca zeci de mii de euro mita, prin intermediul finului de cununie, retinut si el. Sub pretextul ca ar avea influenta, prin intermediul nasului asupra unor procurori, finul ar fi primit 60 de mii de euro de la un barbat cercetat penal pentru fabricarea cardurilor bancare. In schimbul banilor, Ceban urma sa-l scape de puscarie. Deoarece denuntatorul nu avea acesti bani, s-a convenit ca-i va da in doua transe. Ultimii 15 mii de euro urmau sa fie transmisi in ziua retinerii.

UPDATE 14:30 Sedinta afost amanata pentru ora 15:30

Sedinta incepe la ora 14:00.