PRO TV transmite live perchezitiile CNA.

Viceprimarul de Chisinau este acuzat in cadrul unui dosar pornit de ofiterii anticoruptie ca si-ar fi depasit atributiile de serviciu privind proiectul parcarilor cu plata din capitala. La iesirea din blocul in care traieste, acolo unde CNA a efectuat perchezitii in aceasta dimineaza, Nistor Grozavu a declarat ca nu este implicat in acest dosar si ca nu si-a depasit atributiile de serviciu in niciun fel.