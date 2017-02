URMARESTE LIVE. Valerian Minzat, RETINUT de CNA. In aceste momente au loc perchezitii la noul sau birou de avocatura, dar si in masina sa

Perchezitiile au loc intr-un dosar de escrocherie.





Acum cateva zile Valerian Minzat si-a inaugurat noua casa de avocatura amplasata in Chisinau, pe str. Ismail, in apropierea Penitenciarului nr.13.





In 2015 avocatul Valerian Minzat cunoscut pentru faptul ca isi afiseaza luxul in care traieste a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost luata de judecatoria sectorului Rascani. Minzat a fost gasit vinovat pentru ca ar fi inscenat acum 7 ani un accident rutier.





Scena cu accidentul pentru care ar fi fost condamnat ar fi avut loc pe strada Vasile Alecsandri. Pentru asta ar fi fost folosita o masina incendiata anterior. Astfel avocatul ar fi vrut sa intre in posesia a peste 300 de mii de lei, bani care urmau a fi storsi de la o companie de asigurare. Valerian Minzat, care este ginerele fostului deputat PLDM Simion Furdui, s-a remarcat prin faptul ca organizeaza deseori petreceri luxoase, iar acum doi ani i-a daruit sotiei sale un Porshe de 45 de mii de euro de 8 martie.