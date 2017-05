LIVE VIDEO. Sustinatorii lui Dorin Chirtoaca s-au adunat in fata blocului, unde locuieste edilul. Primarul inca nu a ajuns acasa

UPDATE 19:15 Plasat in arest la domiciliu, primarul inca nu a ajuns la apartamentul de la Ciocana.

Corina FUSU, MINISTRUL EDUCATIEI: "Noi am venit in sustinerea lui Dorin Chirtoaca. Din punctul meu de vedere el nu merita o astfel de atitudine, a facut foarte mult pentru cetatenii capitalei, dar niciodata nu s-a vorbit despre realizarile lui si despre proiectele pe care le-a realizat. Noi ii dorim libertate lui Dorin Chirtoaca pentru ca societatea are nevoie de astfel de oameni. El este un lider, un administrator care face lucrurile cu sufletul si cu inima."

Alina Zotea: "Sper ca justitia isi va face treaba. Noi contam pe faptul ca el va ramane in continuare primarul nostru. Vom sta aici atat cat va fi necesar."