Localitati fara lumina, drumuri viscolite si posturi vamale sistate. Soferii au patinat pe drumurile in panta, iar multi dintre ei au fost la un pas de accident - VIDEO

Localitati fara lumina, drumuri viscolite si posturi vamale sistate. Codul galben de schimbare brusca a vremii valabil de ieri si-a intrat in drepturi. S-a circulat greu in mai toata tara. Nici in Chisinau nu au stat lucrurile mai bine. Soferii au patinat pe drumurile in panta, iar multi dintre ei au fost la un pas de accident.