Localitatile in care in 2017 au fost inregistrate cele mai multe infractiuni, comise de persoanele care au consumat alcool. Harta - GALERIE FOTO

Iata care sunt acestea:

Comunicatul emis de IGP:

"Anul trecut au fost comise aproape 7000 de infractiuni in stare de ebrietatea din 32956 de infractiuni total comise in anul treut. Din acestea, majoritatea sunt infractiuni considerate usoare, iar 89% sunt infractiuni comise in domeniul transportului, unde predomina sofatul in stare de ebrietate.

În acelaşi timp, raioanele din regiunea centru a ţării, atestă cele mai multe infracţiuni comise în stare de ebrietate, iar în municipiul Chişinău cifra ajunge la 819 infracţiuni.

Harta a fost elaborată cu scopul informării şi responsabilizării comunităţii, societăţii civile şi autorităţilor competente cu privire la consecinţele consumului alcool şi respectiv să ia atitudine şi să întreprindă acţiuni concrete pentru prevenirea şi combaterea acestui flagel.

Totodată, harta va permite o mai bună şi eficientă planificare a acţiunilor de prevenire ale Poliţiei pentru a reduce numărul infracţiunilor comise în stare de ebrietate.

Facem un apel către societate să nu rămână indiferentă faţă de această problemă a societăţii şi să colaboreze cu instituţiile de resort: poliţia, asistentul social, medicul de familie, APL şi altele pentru siguranţa sa şi a comunităţii sale."