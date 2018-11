Locuitorii din Vulcanesti de ani de zile au trait un adevarat chin din cauza raului pe malul caruia isi au locuintele. Acum acestia insa pot rasufla usurati 3 kilometri din albia raului au fost curatati - VIDEO

Zeci de gospodarii aflate pe malul raului Cahul din orasul Vulcanesti erau inundate dupa fiecare ploaie, din cauza ca albia fluviului era plina cu stuf, namol si deseuri. Localnicii scoteau apa cu caldarile din beciuri, case, iar gradinile li se transformau in adevarate mlastini. Lidia Cadarji locuieste in zona de mai bine de 20 de ani si spune ca nu mai avea puteri sa lupte cu apa.

Lidia CADARJI: "In anul 1991 pe noi ne-a inundat atat de tare incat apa a intrat in casa. Iar in ultimii doi ani raul era atat de tare murdarit incat apele subterane au inceput sa iasa prin beciuri."

Femeia povesteste ca au fost cazuri cand a trebuit sa cheme si salvatorii pentru a scoate apa din gospodarie.

Lidia CADARJI: "Aici mereu era apa si umezeala si nu am putea merge pe aici. Eu incaltam asa cizme, dar oricum nu puteam merge pe aici."

Dupa mai multi ani, peretii din casa femeii au inceput sa fie acoperiti de igrasie, asa ca aceasta era nevoita sa faca reparatie aproape in fiecare an. Lucrurile s-au schimbat insa vara trecuta, dupa ce fluviul a fost curatat.



Lidia CADARJI: "Iar acum dupa ce au curatit raul, namol nu mai este si chiar daca ploua aici apa nu se mai strange."

Satui si de mirosul ingrozitor care venea dinspre rau, localnicii sunt bucurosi ca fliviul este deja amenajat si curatat.



"Raul era foarte murdar si apa practic numai era in ea. Stuful a astupat tot raul."

"E placut acum sa treci peste pod se vede raul in lung si in lat."

"Acum este curatat, totul este frumos, aici totul era acoprit de stuf si eramurdar. Mai era si foarte mult namol, acum insa totul e perfect."

Dupa ce albia raului a fost curatata, cei de la primaria din Vulcanesti au decis sa reamenajeze si parcul din localitate, care la fel era inundat la fiecare ploaie. Astazi acesta a fost inaugurat.



Gintautas BARANAUSKAS, SEF ADJUNCT SECTIA OPERATIUNI UE IN REPUBLICA MOLDOVA: "Proiectele ecologice permit imbunatatirea calitatii vietii si a sanatatii. "

Primarul orasului Vulcanesti sustine ca din cauza inundatiilor, bugetul local pierdea anual cate aproximativ 2 milioane de lei.

Victor PETRIOGLO, PRIMARUL ORASULUI VULCANESTI: "Noi de foarte mult timp sufeream, mai ales atunci cand ploua puternic si era inundata zona centrala a orasului. Aceasta problema a fost rezolvata cu suportul Uniunii Europene."

Costul total a lucrarilor de curatare si amenajare a raului Cahul este de 127 de mii de euro, dintre care 70 de mii au fost oferiti de Uniunea Europeana, iar 57 de mii de euro din bugetul regional si cel al comunitatii.