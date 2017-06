Localnicii din Bubuieci au reluat protestele. Acestia s-au instalat la intrarea in sat pentru a nu permite autospecialelor cu gunoi sa treaca: "Lumea fuge din sat din cauza mirosului" - VIDEO

“Intoarceti inapoi. A vrut sa fie erou. - Nu le permiteti? -Nu. - Si cum le interziceti? - Asa le aratam si inapoi.”

Oamenii spun ca mirosul le impanzeste gospodariile, iar responsabilii de la primaria capitalei nu ar fi facut nimic in cele 45 de zile, cat au avut ragaz.

"Cam a ajuns cutitul la os, cam asa.”

“Noi nu putem sa insiram o haina pe sfoara ca a doua zi o iei cu mirosul de gunoiste.”

”Se scurge substante reziduale de astea pe iarba, pe imas in vale. Es trasnic, foarte strasnic.”

”Candva venea lumea sa se odihneasca in sat, dar acum ea fuge din sat.”

Oamenii spun ca nu se vor clinti din loc zece zile, nici macar pe timp de noapte.

"Doar autospecialele o sa fie blocate, drumul o sa fie liber. Nu se blocheaza transportul pe drum. Facem un miting asa pasnic.”

“Stiati ca de la gunoiste pana la localitate sunt 700 de metri? Sau pana la Centrul Mamei si al Copilului, unde se nasc copii sunt 4 km, asta pe Google Maps. De ce nu se vb la mass media ca nu e doar problema Bubuieciului, dar si municipiului?”

Protestatarii si-au luat si de mancare. In tot acest timp, muncitorii de la autosalubritate si-au gasit ocupatie.

“Tot pe spinarea noastra cade. Ce o sa vina ei sa care gunoiul din oras?”

“ O sa ceara o sa ceara si pana la urma o sa deschida. - Credeti ca zadarnic? - Zadarnic, da.”

“Azi sedem doua- trei ceasuri. Dar in oras se incarca.”

Responsabilii de la primaria Chisinau roaga oamenii sa mai aiba rabdare.

Alexandru BAJURA, VICEDIRECTOR REGIA AUTOSALUBRITATE, CHISINAU: “Am nimerit intr-o situatie stupida. La moment se lucreaza la nivel de guvern, de a redechide gunoistea de la Tantareni. Acolo e unicul loc care corespunde la toate normele tehnice si sanitare.”

“Numai vorbe.”

Nici macar cele 10 milioane de lei primite de la municipalitate nu conteaza, spun localnicii.

Leonid UMANET, VICEPRIMARUL LOCALITATII BUBUIECI: ”10 milioane asta e o picatura in apa la cum este imbolnavita lumea in localitate.”

In cele 45 de zile, primaria Chisinau a identificat mai multe terenuri unde s-ar fi putut depozita temporar resturile. Insa nu s-a luat nicio decizie definitiva. Anterior, Dorin Chirtoaca spunea ca solutia legala ar fi redeschiderea gunoistii de la Tantareni, care fusese inchisa in 2011, tot in urma unui protest al localnicilor.

Si pentru ca cei de acolo se impotrivesc, rezolvarea ar fi exproprierea pamantului respectiv. In martie, ministrului mediului, Valeriu Munteanu, spunea ca deja a fost aprobata hotararea de Guvern privind initierea procedurii de transmitere a terenului in proprietatea statului pentru constructia unui poligon modern de gestionare a deseurilor.

La Tantareni autoritatile au de gand sa investeasca 23 de milioane de euro, bani oferiti in cadrul unui proiect BERD, pentru reconstructia zonei, deschiderea unei linii de sortare a deseurilor si conservarea gunoistii de la Bubuieci. Gunoistea de la Bubuieci a fost redeschisa in ianuarie 2011.