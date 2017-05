Localnicii din Cimislia isi scot namolul din curti si case dupa inundatiile de acum doua saptamani. Pagubele sunt enorme - VIDEO

Daca pentru mai toti enoriasii, sarbatoarea de azi a inceput la biserica, atunci pentru acest barbat a inceput cu scoaterea namolului din casa. Dezamagit si trist, gospodarul spune ca in zadar a facut reparatie si a cumparat tehnica noua, daca acum a ramas fara nimic. Iar copilul sau mic a ramas fara hainute dupa ce acestea au fost luate de apa.

“Acum ne folosim de masina mult mai veche, am scos-o din pod ca a supravietuit. Azi ca e sarbatoare tot trotuarul asta era plin si am curatit.”

La doi pasi, am gasit o alta familie care isi plange de necaz. Chiar daca e sarbatoare, familia Rusu spune ca acum, cand casa le sta sa cada, nu se mai gandesc la asta.

Vera RUSU: “Care oua rosii? Mie acum mii a oua rosii? Cand trebuie tot sa scot sa nu putrezeasca, covoare am scos, linoleum am scos. Ce mi-a ramas de pasti am scos si am dus si am dat de pomana.”

Femeia spune ca, desi a ramas fara culturi, pasari si cu dezastru in casa, nu isi pierde speranta.

Vera RUSU: “Daca guvernul ma ajuta… Sunt optimista o sa facem ceva.”

Potrivit primarului din Cimislia, de suferit au avut nu doar casele, ci si culturile. Peste o suta de hectare au fost afectate.

Gheorghe RAILEAN, PRIMAR CIMISLIA: “Pana vor primi ajutor ramane sa lucreze de sine stator."

Riscul inundatiilor in Cimislia exista mereu atunci cand ploile sunt torentiale. Totul din cauza unui rau, care necesita sa fie curatat. Potrivit primarului, problema urmeaza sa fie reolvata cu ajutorul localnicilor.