Dupa fiecare ploaia, viata localnicilor din Dumbravita se transforma intr-un adevarat chin. Oamenii spun ca au obosit sa se umple de noroi, asa ca au adunat bani pentru a repara drumul. Ce spun autoritatile - VIDEO

Zinaida Sava povesteste ca este nevoita sa isi duca in brate copiii la gradinita, altfel s-ar stropi de glod din cap pana in picioare. Cea mai potrivita incaltaminte pentru dumurile din sat sunt cizmele de cauciuc.

Zinaida SAVA: "Eu am doi copii cu unul in spate cu altul in brate. Astazi pe cel mic nu l-am dus la gradinita nu pot pe doi sa-i iau in brate."

Femeia are masina, insa nu o scoate din curte cand ploua, pentru ca risca sa ramana blocata in noroi.



Zinaida SAVA: "De promis o promis, de pe luna pe luna, ca luna viitoare vine tehnica. O zis ca cum ploua vin cu tehnica ca sa poata lucra. Acum sunt in calosi, iar daca glodul mai mare in cizme."

Pe Stefan l-am intalnit in timp ce se se intorcea de la scoala. Baiatul ne-a povestit ca nu vrea sa-si strice hainele bune, asa ca merge la ore in haine mai vechi.



Stefan, ELEV: "Imi pun haine de schimb in geanta si cand ajung la scoala ma schimb si ma duc la ore. Pentru ca e glod si in scoala nu ne dau voie. Murdari."

Parascovia Livitchi are 80 de ani si locuieste singura, iar unicul ajutor ii este bastonul in care se sprijina. Femeie aspune ca are nevoie des de medici, iar atunci cand cheama ambulanta, trebuie sa o intampine la inceput de drum, altfel nu vine.

Parascovia LIVITCHI: "Dacai noroi, trebuie sa te duci si sa le dai ciubote ca sa incalte ca sa vina incoace."

Povesteste ca atunci cand e noroi nici nu se gandeste sa iasa din curte. Oamenii spun ca acum ca au venit ploile, situatia devine tot mai grava.

"Greu tare, mai ales duminica cand mergem la piata. Nici la magazin nu te poti duce, te duci dar mai greu, cu galosi si cibote."

"Drumul e neaparat de facut e prima necesitate a satului, aici numai cu caruta cu altceva numai faci nimic. "

Satui de mizerie, satenii au pus mana de la mana pentru a contribui la reparatia drumului, insa deja de doi ani tot asteapta sa inceapa lucrarile.

Parascovia LIVITCHI: "Am strans cu chin si am dat 1500 de lei, dar asa si nu au mai facut drumul."

Zinaida SAVA: "Trebuia cateva procente noi si primaria ne ajuta. Primaria ne da tehnica noi cumparam materiale. Insa primarul ne-a spus ca tehnica nu-i si ca nu suntem pe proiect."

Satenii ne-au spus ca au mers cu putinul pe care l-au adunat de mai multe ori la primar, cel din urma insa ii tot amana motivand ca nu sunt bani in buget, iar ce au strans satenii din mahala nu este suficient. Nu l-am gasit astazi pe primar la locul de munca.