Localnicii dintr-un sat din Soroca se plang ca TIR-urile care trec zilnic pe langa locuintele lor le fac viata grea. Din cauza vibratiilor le crapa peretii caselor. Astazi au blocat drumul si au asteptat sa vina primarul - VIDEO

De doua saptamani, in fiecare zi TIR-uri incarcate cu pietre sau nisip trec unul dupa altul pe acest drum din centrul satului Iorjnita. Masinile merg spre satul Holojnita unde se repara drumul. Oamenii din localitate se plang ca nu mai au liniste si ca in peretii caselor au inceput sa apara fisuri.

Satenii ne-au povestit ca pana acum doua saptamani camioanele aveau un alt traseu Grigorauca-Holosnita, dar acolo drumul s-a stricat din cauza greutatii TIR-urilor, asa ca soferii au apucat-o pe la Lorjnita. Astazi, oamenii s-au adunat in centrul satului si s-au pus in calea masinilor.

"Ne darama casele. Ne-am adresat astazi la domnul primar, insa el ne-a spus ca are febra si nu poate sa vina la fata locului. Noi nu dam drumul la masini pana ei nu ne arata ca au dreptul sa treaca pe aici cu asa mare tonaj."

Oamenii au blocat drumul timp de cateva ore si in tot acest timp au asteptat primarul.

"Traiesc chiar aici, alaturi. Nepotii nu pot sta in casa se cutremura tot. In fantana au cazut pietrele. Crapa casa, gardurile tot."

"Trei burlane de alea s-au daramat de masinile astea. Sunt drumuri locale mai oameni buni, nu sunt pentru camioane."

Soferii de camioane spun ca alta solutie nu au.

"Pana acum mergeam fara probleme."

"Camionul are 39 de tone. Pana acum nu am avut intrebari, doar aici in sat."

Primarul, insa, nu a mai venit. Asa ca oamenii au mers pe la casele lor, iar TIR-urile au continuat sa treaca prin sat. Nu am reusit nici noi sa dam de primar ca sa-l intrebam cum are de gand sa rezolve problema.