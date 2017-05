Localurile in care clientii si-au aprins tigarile dupa adoptarea legii antifumat au fost "premiate". Angajatii de la SANEPID le-au inmanat cate o statueta sub forma unui muc de tigara stans - VIDEO

Astfel de statuete au primit astazi administratorii a 4 localuri din capitala, unde s-au inregistrat cele mai multe incalcari ale legii antitutun.

Dumitru MORARI, ANGAJAT LOCAL: “Cadou frumos. Este semn la noi că este interzis fumatul, dar oamenii fumează afară.”

Statuete de la SANEPID au primit si directorii unor institutii in curtea carora se fumeaza, cum ar fi liceul teoretic Anton Cehov.

Directoarea spune ca desi periodic sunt organizate seminare in scoala, elevii oricum nu asculta si sunt vazuti fumand intre pauze.

Valentina BERDA, DIRECTOR LICEUL TEORETIC “ANTON CEHOV”: “Neaparat de luni vom organiza discutii in sala de festivitati cu elevi unde le vom aduce aminte despre legea antifumat si le voi arata acest trofeu ca sa inteleaga cat de periculos poate fi fumatul.”

Premii au fost nu doar pentru cei mai rai, dar si pentru cei mai buni. Cum ar fi de exemplu, Anatolie Hodoroja, care le vorbeste zilnic la microfon, cumparatorilor de la Piata Centrala despre legea antifumat.

Anatolie HODOROJA, ANGAJAT PIATA CENTRALA: “Am luat hartia ca am emotii, dar asa il stiu pe de rost.”

Acesta atentioneaza zilnic oamenii ca legea trebuie respectata. La un an de la intrarea in vigoare a legii antitutun, SANEPD-ul impreuna cu INP-ul a lansat o campanie prin care vrea sa convinga fumatorii sa nu-si aprinda tigarile in locurile nepermise.

Luminita SUVEICA, DIRECTOR CENTRUL DE SANATATE PUBLICA: “Premiile nu sunt permanente. Daca ei se vor conforma noi il vom lua acest premiu si il vom duce deja la alte obiective care nu se conformeaza.”

“Politia a documentat peste 7 mii de proceduri si a aplicat amenzi peste 7 milioane de lei si au fost achitate peste 2 milioane de lei. Acest fapt ne vorbeste ca inca nu se cunoaste legislatia, iar cetatenii cred ca nu li se va aplica aceasta legislatie."

Legea antitutun a intrat in vigoare anul trecut la 31 mai. Amenda pentru fumatul in locuri nepermise ajunge pana la trei mii de lei.