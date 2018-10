Abia dupa 5 zile de la explozie, unii dintre locatarii blocului de la Rascani au putut sa vada in ce stare sunt apartamentele lor -VIDEO

Valeriu LUCHIANOV: "Casa e inclinata. Se vede. In caz de cutremur se va lovi in celalalt bloc.“

Desi nu locuieste in acest bloc, ghinionul l-a adus aici chiar in noaptea deflagratiei, povesteste Valeriu Luchianov. Venise sa viziteze un prieten, care sta la etajul 3, cand brusc cei doi au fost asurziti de bubuitura puternica.

Iar de atunci, Valeriu vine sa-si sustina prietenul, care locuieste singur. Spune ca au intrat o singura data in apartament, cand au fost lasati sa ia doar cateva lucruri. Astazi, au fost anuntati ca vor putea ajunge in locuinta, din nou.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Insotiti de ingineri si experti, oamenii au putut intra in locuintele lor, ca sa vada in ce stare sunt. Fiecare a asteptat ore bune in fata blocului si cand i-a venit randul a intrat cu cate un politist in apartament. Si, profitand de ocazie, au luat cu ei tot ce au putut, de la haine si lucruri personale, pana la flori.“

Locatarii au primit cate o casca de protectie si si-au luat cu ei pungi si genti, in care apoi au scos tot ce au avut pretios in apartamente. Totusi, putini au fost lasati sa intre, iar ceilalti - anuntati sa astepte pana zilele urmatoare.

Sergiu NEGRU, REPREZENTANTUL DIRECTIEI LOCATIV-COMUNALE: “Am verificat 2 etaje de sus. 20 si 21. 12 apartamente.“

Cele mai afectate sunt apatamentele din apropierea locuintei, unde s-a produs deflagratia, spun specialistii. Acolo, pompierii au incheiat lucrarile. Au scos plitele de beton, astfel deblocand accesul.

Pentru a vedea care este starea cladirii, este nevoie de o expertiza tehnica, sustin expertii. Iar ca blocul sa nu mai prezinte niciun pericol pentru locatari, trebuie sa fie intreprinse un sir de masuri.

Intre timp, doua paciente raman internate la Spitalul de Urgenta. Una dintre ele, este in stare grava, in reanimare. Este femeia, in apartamentul cereia s-a produs deflagratia. Tanarul, care a surprins momentul intr-un live pe Instagram, a reusit sa filmeze cand proprietarea locuintei a fost scoasa de sub daramaturi.

In imagini, se aud strigate de ajutor si vocile locatarilor, ingroziti de cele intamplate. Patru persoane nu au mai putut fi salvate. Printre ele - doi batrani, veniti din Israel, ca sa-si vada nepoata nou-nascuta. Iar celelalte doua victime sunt mama si copilul ei de numai 4 ani, care ieri au fost inmormantati.