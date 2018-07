Locatarii blocului de pe strada Ion Creanga, afectat in urma unui incendiu la restaurantul din apropiere, cer despagubiri. Oamenii au iesit la protest - VIDEO

Cu pancarde in maini oamenii au scandat in fata Ministerului Afacerilor Interne.

“Ne-am adresat procurorului sa deschida o cauza penala. Procurorul a spus ca victime nu sunt si nu trebuie sa cerem asta.”

“Nu se acorda nicio atentie la situatia grava in care suntem.”

Disperati, oamenii spun ca nu mai stiu la cine sa apeleze ca sa fie facuta lumina in acest caz.

"A doua zi am sunat la politie si am cerut sa faca o analiza suplimentara. Ni s-a spus ca politia nu este obligata sa vina pana nu va fi emisa concluzia pompierilor. Avem nevoie de o concluzie care sa spuna clar locul de unde a pornit focul.”

Locatarii spun ca nu s-au atins de locul incendiului pentru a nu distruge probele. Intre timp, la restaurantul de unde ar fi izbucnit flacarile, se fac lucrari de reparatie.

“Priviti la acoperisul nostru, ce a ramas din el. Proprietarul restaurantului deja a inlaturat toate probele, are deja un acoperis nou. Desi imaginile de pe camera de supraveghere confirma ca acolo a inceput sa arda.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “La mansarda erau depozitate gramezi de haine, insa toate s-au facut scrum. Din cauza focului puternic si sticla ferestrei s-a spart, iar firele de electricitate s-au topit ca ceara.”

Mama acestei femei munceste de peste 10 ani in Italia. Periodic trimitea pachete cu bunuri pe care fiica le tinea la mansarda care a ars. In acest an spera ca va reveni acasa pentru a-si trai batranetile in liniste, planuri care insa s-au schimbat dupa incident.

“Toate lucrurile ei au ars. Mama a lucrat atatia ani, a agonisit sa aiba la pensie.”

Acest barbat spune ca in timpul incendiului masina de spalat a luat foc, iar de atunci in apartament este un miros intepator. Acum acesta impreuna cu sotia stau in chirie, pe care o platesc din pensie.

“Prin zona de ventilare a cazut materiale care ardeau. Masina de spalat s-a aprins. Asta e chimie, din cauza ei in apartament nu poti respira. De cumparat totul nou, nu este real.”

Tamara Balotina a strans pana la 65 de ani leu cu leu. In 2010 a facut renovari in casa pentru care a scos atunci din buzunar peste 25 de mii de euro. Spera ca va lasa munca de o viata mostenire celor 6 nepoti. Apa folosita la stingerea incendiului s-a imbibat in peretii care acum se macina ca faina.

“Peretii se prabusesc, podul la fel. Aici locuiesc practic fara ferestra.”

Femeia se intreaba cum a fost posibila constructia restaurantului la cativa cm de bloc.

”Este galagie, nunti, cumetrii, zile de nastere sarbatoresc. Dupa perete se aude chiar si cum se bate carnea.”

Proprietarul localului a refuzat sa discute in fata camerei, insa a precizat ca asteapta rezultatul anchetei. La o ora de la inceperea protestului, in fata oamenilor a iesit seful Serviciului protectie interna si anticoruptie al MAI, Gheorghe Postica.

Acesta a promis ca va supraveghea cazul. Serviciul de presa al pompierilor ne-a declarat ca focul a pornit din exteriorul restaurantului, iar probele adunate au fost transmise politiei, care investigheaza cazul.