Locatarii din 400 de blocuri stau mai mult de 24 de ore fara caldura, dupa ce teava care a cedat ieri, s-a mai spart astazi o data, in alt loc - VIDEO

Locuitorii din sectorul Botanica au primit caldura aseara, cei de la Rascani si din sectorul Centru, insa, nu au nici acum caldura. Teava care s-a spart ieri a cedat astazi in alt loc. Valentina Betco spune ca in apartamentul sau e frig ca afara. Noaptea trecuta a fost una de cosmar pentru ea.

“Deja de o sutca si ceva nu avem caldura, am telefonat si mi-au spus s-a am rabdare. Cata rabdare sa am.”

Si pentru ca tot patitu-i priceput, femeia care cel mai probabil va sta in frig si la noapte a gasit o solutie.



“ Imi incalzesc apa la aragaz o torn si cand ma culc, o pun la picioare si ma incalzesc, vesela tot asa incalzesc aici,torn aici si spal.”

Vecinii sunt in aceeasi situatie.

“Ati spus ca caloriferele sunt reci si nu aveti caldura? Da iaca de ieri sunt reci, si iaca am vazut la stiri ca pana la ora 3 o sa fie caldura,eu nustiu ce fac alte familii care au copii, da noi ne mai invalim nustiu.”

“Noi avem o informatie ca nu aveti caldura in bloc. Da este adevarat, de ieri nu avem caldura deja de 24 de ore statem si inghetam in apartamente. Ce faceti cum va incalziti?Conditioneru, nustiu..”

La o gradinita din sectorul Rascani copii au stat toata ziua imbracati de parca s-ar fi aflat nu in grupa, ci la terenul de joaca de afara. Nu avem noi caldura, nici ieri nu am avut si in gradinita e frig si apa cald nu avem.

“Parintii sunt revoltai ca este frig, copii dorm imbracati.”

Si Studentii colegiului Financiar Bancar au stat imbracati in camerele lor de camin. Nu au caldura in calorifere, dar nici nu au voie sa foloseasca resourile electrice.

“In odaie este frig, suntem imbracati in haine groase, ce faceti ca sa va incalziti?Doar haine groase stam doar atat,incalzitoru este interzis.”

Responsabilii de la Termoelectrica spun ca, in cel mai bun caz vor reconecta caldura pe la miezul noptii. Aproape jumatate de capitala a ramas fara caldura ieri de la pranz din cauza unei avarii la conducta. Strada Vadul lui Voda se transformase intr-un rau cu apa verde, iar soferii circulau prin aburi.