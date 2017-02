Locatarii pe de strada Milescu Spataru, care se impotrivesc unei constructii au iesit in strada si au blocat traficul - VIDEO

In scurt timp, pe strada Milescu Spataru s-a format un ambuteiaj, soferii fiind nevoiti sa astepte minute in sir. Altii au inhatat si o amenda, pentru ca au luat-o pe contrasens. Locatarii spun ca vor bloca din nou strada in cazul in care lucrarile vor continua.

“Fac un dezastru in orasul asta si in toate colturile construiesc cladiri, incep cu constructii de 4 etaje si termina cu 17 etaje, asa e in tot orasul, e un dezastru din pacate.”

“Ei taiau de la ora 7 copacii. Noi am sadit acesti copaci.”

“Noi acum nu avem pe unde merge, nu au copiii unde să se joace. Noi am sădit copacii.”

Potrivit reprezentantilor preturii sectorului Ciocana, agentul economic urmeaza sa evacueze toate utilajele de constructie si sa stopeze lucrarile pana se vor aplana conflictele cu locatarii.

Igor MORARU, VICEPRETOR SECTORUL CIOCANA: „Dupa sedinta de astazi s-a convenit ca beneficiarul a batut in retragere, la moment s-a confirmat dupa dispozitia primarului, ramane sa vedem care va fi in continuare reactia beneficiarului. La moment lucrarile sunt sistate, beneficiarul a promis sa evacueze tehnica.”

Saptamana trecuta, locatarii s-au luat la bataie cu muncitorii veniti sa instaleze gardul in jurul santierului. In acel loc ar urma sa fie construit un bloc cu 5 nivele, iar protestele au inceput inca in luna iulie, anul trecut. Nici atunci nu s-a trecut fara imbranceli, iar cativa locatari s-au ales cu dosare penale pentru huliganism.