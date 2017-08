Locatarii unei strazi de la Botanica au inotat iarasi prin apa dupa ce o teava a cedat - VIDEO

Intersectia strazii Melestiu si a stradelei cu acelasi nume s-a transformat iarasi intr-un lac. Ore in sir apa a tasnit dintr-o teava, care a cedat.

"S-a telefonat si nimeni nu reactioneaza, nimeni nu vine.”

"E permanet asa, toate tevile in Chisinau sunt vechi deacea si se sparg”.

Tot pe aceasi strada o alta teava a cedat saptamana trecuta, iar lucrarile de reparatie inca nu s-au terminat.

"O saptamna de zile a curs acolo am sunat, au zis ca vin si nu venit nimeni cand au venit era deja saptamana. Iar stam fara apa, trei zile am stat fara apa, plecam la izvor la vale si aducem apa cu galeata.”

"O sezut tractoarele vreo doua zile nu a fauct nimic.’’

"De cand s-a destramat URSS nimic nu s-a schimbat , tevele cum au fost asa si sunt, orasul asta parca e a nimanui”.

"Asa pe ascuns tot din contul nostru, primaria trebuie sa lucreze, trebuie sa avem gospodar iar noi gospodar cu parere de rau nu avem.”

Solicitat de PROTV, serviciul de presa al intreprinderii Apa-Canal, ne-a comunicat ca muncitorii s-au deplasat la fata locului. In fiecare zi in capitala au loc in jur de 30, 40 de avarii la conducte, deoarece 60 la suta dintre ele ar fi uzate.