Locatarii unui bloc de locuit din Durlesti au fost aseara la un pas de tragedie. Un zid de protectie, inmuiat de ploaie, s-a prabusit peste cladire, in timp ce oamenii erau in casele lor - VIDEO

Zidul de beton, cu o inaltime de cativa metri s-a prabusit in timpul ploii puternice de aseara. Acesta era construit ca sa protejeze blocul de pamantul de alaturi. Apa, insa, l-a inmuiat asa ca bucatile de beton s-au daramat, ajungand in apartamentele oamenilor.

O masina aflata in curte a fost avariata. Locatarii spun ca in momentul prabusirii, un barbat cu un copil mic se afla chiar in apartamentul care a avut de suferit cel mai mult. Ei soun ca acesta a reactionat rapid si a reusit sa-si salveze in ultimul moment copilul aflat chiar langa perete.

Oamenii spun ca au auzit un vuiet puternic si au crezut initial ca e cutremur. Proprietarul firmei care a construit casa a trimis un buldozer la fata locului, povestesc acestia.

Astazi a venit o echipa de muncitori ca sa evacueze pamantul si betonul cazut, iar locatarii s-au adunat sa scrie cereri catre persoanele abilitate ca sa fie verificata starea constructiei, dar si sa ceara despagubiri.