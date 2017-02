Locatarii unui bloc din capitala, terorizati de mirosul insuportabil: Subsolul a fost inghitit de mizerie, astfel ca in apartamente duhneste - VIDEO

Terorizati de miros de fecale. Un asemenea cosmar traiesc locatarii unui bloc din capitala. Acum cateva luni, sistemul de canalizare s-a defectat, subsolul a fost inghitit de mizerie, astfel ca in apartamente duhneste. Oamenii spun ca asociatia care ar fi trebuit sa rezolve problema nu are bani, asa ca sunt nevoiti sa indure in continuare izul respingator.