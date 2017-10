Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana traiesc un adevarat cosmar. Acestia sunt muscati de purici, care au invadat cladirea, iar subsolul casei ar fi plin cu sobolani morti. Ce spun autoritatile - VIDEO

Locatarii acestui bloc de pe strada Mihail Sadoveanu sunt la culmea disperarii. De cateva saptamani ei spun ca lupta cu puricii.

"Seara ma musca ba de maini, ba de picioare. Eu nu inteleg ce se petrece."

Parazitii au ajuns si in apartamente. Aceasta femeie locuieste la etajul 16, iar puricii au ajuns si la ea.

"Aici este teava de caldura. Aici este deschis, doar nu o poti acoperi in totalitate. Din subsol, se ridica in sus."

Pentru a se proteja femeia a cumparat tot felul de solutii impotriva puricilor.

"Noi dimineata stropim si iesim din casa, dar oricum asta e otrava."

"Erau trei morti. Mi-au spus si eu i-am strans. "

Mai mult subsolul blocului ar fi plin de sobolani, care ajung si in locuintele oamenilor.

"Au ajuns in hol, in apartament s-a urcat pe perete si a intrat la balcon. Am avut noroc de pisica care a facut galagie."

Oamenii dau vina pe gestionarul blocului, care nu are grija de subsolul casei care este plin de mizerie, gandaci, sobolani si purici.

"Ei au otravit sobolanii i-au lasat acolo si sunt foarte multi purici."

Paznicul spune ca abia astazi fost anuntat sa faca ordine in subsol.

"Acum trei pisici am dus. Mi-au spus si eu le-am luat."

Cativa muncitori de la Gas Natural Fenosa se plang ca saptamana trecuta trebuiau sa faca niste lucrari in subsolul bloculuii, insa au facut cale intoarsa.

"Purici, sobolani si pisici moarte. Una chiar aici la intrare, alta in cealalta parte. Am intrat si am iesit. Au inceput a ne pisca si nu am putut lucra."

Gestionarul cladirii da vina pe cei de la Centrul de Sanatate Publica, care ar fi facut abia saptamana trecuta dezinfectie, desi le-a cerut toata vara. Responsbilii de la SANEPID spun insa altceva.

Tudor PUIU, ŞEF SECȚIE DEZINFECȚIE SI PROFILACTICĂ, CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ: ”Ultima data s-a facut saptamana trecuta. Acolo nu sunt purici in blocul respectiv. Pisicile puteau sa moara de varsta sau le-a otravit cineva. Nu s-a stabilit.”

Responsabili de la Centrul de Sanatate Publica ii recomanda gestionarului bloculu sa ceara ca subsolul sa fie dezinfectat repetat.