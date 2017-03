Locatarii unui bloc din Soldanesti s-au pomenit cu scara prabusita. Bucatile mari din beton s-au desprins ca din senin - VIDEO

Seara de sambata le-a fost zguduita locatarilor acestui bloc. Era in jurul orei 19.00 cand acestia au auzit o bubuitura puternica. Scara de la etajul intai al blocului s-a prabusit in subsol. Noroc ca nimeni nu trecea pe acolo in acel moment. Asa ca s-a trecut fara victime.

La fata locului au venit salvatorii si au improvizat un pod din lemn care sa lege iesirea din bloc de restul cladirii. Pe aici vor trece oamenii ca sa ajunga in apartamentele lor pana scara va fi reparata.

Cladirea este destul de veche si la prima vedere pare destul de vulnerabila. Locatarii spun ca stau cu frica-n san ca nu cumva sa se prabuseasca din nou bucati de cladire. Primarul, insa, ii linisteste.





Responsabilii de la Serviciul Situatiilor Exceptionale sustin ca vor face o investigatie mai amanuntita pentru a afla cauzele prabusirii si daca exista totusi si alte parti ale blocului care s-ar putea darama.