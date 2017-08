Locuiesc in ascensor, in conditii mizerabile. Trei copii se adapostesc in spatele unei banci de la Botanica. Cersesc ca sa manance si spun ca le place modul lor de viata - VIDEO

Am intrat in scara cladirii in care am aflat ca se adapostesc cei trei copii. Un miros insuportabil. Pe jos – mizerie. La etajul patru, din ascensor se aud voci. Doi dintre micii locatari erau “acasa.” Vizita noastra nu i-a bucurat. Incet, incet am legat cu ei o discutie. Ne-au spus ca au - unul 13 si altul 15 ani. Peste cateva minute un pici speriat isi face aparitia.



Ca un adevarat acrobat, pe o bara de cativa centrimetri latime a trecut dincolo. Apoi si-a acoperit fata, a prins curaj si a iesit sa stea de vorba cu noi. Ne-a spus cum il cheama si ca are 11 ani. Ar fi fugit dintr-un centru de plasament, iar ascensorul este casa lui de mai mult timp.

Desi nu a prea vrut sa recunoasca, baiatul cerseste cat e ziua de lunga. Recent a fost vazut si filmat de o tanara in centrul capitalei. Prietenul lui i-a urmat exemplul si a iesit si el la microfon. Mai intai ne-a aratat ce poate face.

Iar apoi ne-a spus ca are parinti la Chisinau, dar locuieste aici pentru ca asa ii place. Prin cele cateva crapaturi am vazut ca au in ascensor cateva saltele si perne. Acolo le este dormitorul. Politia, spun ei, le-a facut niste vizite, dar degeaba. Despre ei stiu mai toti locatarii blocurilor din apropiere. Este al doilea an de cand traiesc acolo ne-au spus unii.

Contactata de noi administratoarea cladirii ne-a spus ca nu stie nimic despre acesti copii. Reprezentantii Politiei Capitalei ne-au spus ca nu este de competenta lor sa tina in vizor astfel de copii, iar la directia