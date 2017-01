Locuiesc la bloc, dar se incalzesc de la soba. Asta face Ungheniul sa arate ca un sat desi recent a primit statut de municipiu: "Eu trebuie sa tai lemnele si sa le duc pana la etajul 3, e un chin" - VIDEO

Pe Gheorghe l-am surprins in timp ce cara o geanta cu lemne pana la etajul trei. Locuieste la bloc, dar se incalzeste de la soba deja de 8 ani.

“Eu trebuie sa le tai sa le duc in podval de acolo sa le scot in fiecare zi asta e un chin in veacul 21 . Gazul e scump ca sa-l pui te coasta o sumedenie de parale, cu salariul nostru e imposibil."

Pe aceeasi scara am intalnit-o si pe Ludmila, care s-a incalzit la soba timp de 4 ani, iar acum cu ajutorul copiilor s-a conectat la gaz si si-a instalat un cazan. Nu a stricat insa soba.

“Soba noastra e de rezerva de un caz ca ne deconecteaza. De cand am gaz de trei ani de zile nu fac focul.”

“L-am instalat patru ani in urma in jur de 20.000 m-a constat instalarea gazului cazanul propriu 15.”

Mai grava este situatia in cazul locatarilor, care nu au nici cazan, nici soba.

“Iata aşa conectăm în priză şi gata. Ziua se încălzeşte cât trebuie, iar noaptea dormim sub plapumă. Iata aşa trăim.”

Un tablou similar il putem vedea si in alte 10 blocuri din Ungheni. Unele nu sunt conectate nici macar la gaz, iar unica solutie sunt sobele si buteliile de gaz. Recent din cauza unei explozii provocate de o butelie de gaz, trei locatari ai acestui bloc au au ajuns cu arsuri grave la spital.

Oleg BLESCEAG, SEF DSE UNGHENI: “Se folosea de aragaz si butelie de gaz, ceea ce este categoric interzis in timpul se intra in odaie// a incercat sa aprinda o tigara si atunci cand a aprins chibritul atunci s-a produs deflagratia de gaze.”





“Ne incalzim la camin, nu avem conditii altele. Stim, dar ce sa facem daca cu altceva nu avem cu ce incalzi camera.”

“Cu caminul, alta iesire nu avem. Interzis, dar ce sa facem cu ce sa ne incalzim alta iesire nu avem. Toate coridoarele sunt cu baloane.”

Autoritatile locale spun ca, daca si-ar dori, locatarii unor blocuri s-ar putea conecta la energia termica, in Ungheni fiind 14 centrale termice.

Petru LANGA, VICEPRIMAR UNGHENI: “Mai intaii de toate trebuie sa achite datoriile. Majoritatea nu sunt conectate la energie termica din cauza ca au solicitat sa fie debransate. Noi ca autoritate publica tot avem interesul ca sa avem cat mai mult consumatori nici de cum mai putini.”

In 21 de blocuri din Ungheni sunt sobe in apartamente. In tot municipiul sunt 526 de familii, care nu beneficiaza de incalzire centralizata.