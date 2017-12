Locuitorii capitalei au profitat de ziua libera, dar si de temperaturile primavaratice si au iesit la plimbare. Cum s-au distrat in centrul capitalei - VIDEO

Parintii spun ca au profitat de ziua libera, dar si de faptul ca picii sunt in vacanta si au iesit sa se distreze.

“Am venit toata familia, special la toti brazii, vrem sa ne fotografiem, sa plimb nepotelele, vrem sa vedem toate punctele de agrement care s-au facut.”

“Mie mi-a placut ca am fost la bradul acesta si vrem sa vizitam toata lumea sa vedem ce frumos este.”

Cei mai incantati au fost copiii care au mers de la un carusel la altul.

“-Aici e bine am venit de dimineata si numai distractie, am venit cu badea meu si cu niste rude de ale lui badea. -Ce vrei sa faci in vacanta? -Poate ne vom duce in Italia in vacanta.”

Unii au iesit sa se distreze dupa ce au sarbatorit Craciunul in sanul familiei.

“Sarbatorim si pe cel de pe 7 deoarece ne aducem aminte de bunei. Dar astazi sarbatorim in familie noi mai tineri, cu copii. Avem mama peste hotare, dar nu a venit, suntem in legatura cu ea cand stam la masa.”

Cat cei mici s-au distrat la carusele, cei mari s-au delectat cu vin fiert, placinte si alte bunatati.

“Si pe 7 si azi, cat mai multe sarbatori, pur si simplu zi libera. Iata bem cate un ceai, ne uitam la frumsete, anul nou vine craciunul. -Cum planuiti sa sarbatoriti craciunul? -Cu rudele care vin de peste hotare.”

La un patinoar din oras, angajatii unei companii au organizat o petrecere pe patine.

“Ma simt foarte bine, demult nu am fost la un patinoar. Pur si simplu un corporativ de la lucru, asa un training pentru lucratori, un gest frumos din partea companiei noastre.”

Maine bugetarii vor reveni la munca, dar lunea viitoare vor avea din nou liber, fiind a doua zi dupa Revelion.