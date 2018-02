Locuitorii capitalei care au arendat garaje ar putea sa plateasca chirie, iar cei care au mai ridicat si cateva nivele deasupra lor, ar putea fi obligati sa le demoleze. Asta se gandeste sa faca Silvia Radu - VIDEO

Printr-o decizie a Consiliului Municipal in 2014 s-a stabilit ca plata pentru inchirierea garajelor va fi colectata de Directia Generala Economie si nu de intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ.

Totusi pe hartie a fost una, insa in realitate, directia nu a intocmit nici un contract de arenda, pe motiv ca nu au ajuns toate actele. In toti acest timp, oamenii si-au construit anexe pe langa garaje, iar unii au ridicat si cateva nivele. Totul fara autorizatie, spun autoritatile, care dau din umeri ca nu pot face nimic.

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: “Constructiile ilegale pe strada Alexandrescu au aparut ca ciupercile dupa ploaie. Aici o anexa, acolo o anexa. Iar de exemplu proprietarul acestui garaj a avut permisiunea de a-si construi unul din metal, exact ca si acesta. Insa cu timpul a decis ca ii va prinde mai bine unul din piatra, iar deasupra si o mansarda.”

Chiar daca nu le place cum arata curtea lor cu aceste garajuri si anexe, locatarii cu atat mai mult, spun ca nu pot face nimic.

“Nu arata frumos, dar astea este realitatea Republicii Moldova. Noi trebuie sa intelegem cum traim si in ce conditii. Asta este comportamentul nostru de a trai. Oamenii fac toate posibilitatile ca sa iasa din conditile in care se afla.”

“Daca omul are nevoie si familia e mare, iar suprafata e mica.”

“Cine poate si oase roade”

“El e nevoit nu are unde trai, cat de cat se straduie sa-si faca conditii.”

Alta curte, acelasi peisaj. Garaje cu anexe si mansarde unde unii chiar locuiesc, fara a achita vreo taxa.

“Surele, care erau inainte erau vechi, au luat si le-au reconstruit, dar nu sunt documental.”

Nu am reusit sa vorbim cu cei care si-au reconstruit garajele dupa bunul plac, fara a-si bate capul de autorizatii si contracte de chirie. In sectorul Buiucani de exemplu sunt 591 de sure si 136 de garaje. Doar 47 sunt exploatate legal. Pretorul sectorului Buiucani, Valeriu Nimerenco spune ca a descoperit toate aceste incalcari abia dupa ce au parvenit mai multe plangeri din partea locuitorilor.

Valeriu NIMERENCO, PRETOR BUIUCANI: “Surele, saraiele erau folosite anterior pentru carbune, lemn. Cand au fost gazificate blocurile locative, ele trebuiau distruse sau folosite in alte scopuri. Sau demolam aceste sure sau o parte lasam din garaje si incheie contracte si o sa avem venituri la buget. Fapt e ca nimeni nu plateste chiria.”

Nemultumita de aceasta situatie, primarul interimar Silvia Radu a emis o dispozitie prin care le-a cerut pretorilor de sector sa vada cati oraseni se folosesc de garajele municipale si nu platesc nimic.

Totodata pe langa faptul nu au fost incheiate ani la rand contracte de arenda, responsabilii de la primarie nu s-au stresat nici sa verifice legalitate anexelor ridicate pe langa garaje, deoarece abia acum un an aceste atributii au trecut de la Inspectia de Stat in Constructii la Primarie. Solicitat de Pro TV, viceprimarul Nistor Grozavu spune ca de vina ar fi niste documente, care asa si nu au ajuns la primarie. Grozavu spune insa ca in 2017 in Chisinau nu a aparut nici o constructie ilegala.