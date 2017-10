Locuitorii capitalei care vor sa se conecteze la caldura, o pot face fara sa astepte decizia primariei. 2 blocuri deja au caldura in calorifere, iar altele urmeaza sa fie conectate - VIDEO

“Apelati gestionarul blocului locativ si cereti-i conectarea caldurii in bloc. Va anexa pasaportul pregatirii instalatiilor de termoficare.”

Iar in decursul a trei ore, blocul va fi conectat la agent termic. Furnizorul spune ca nu inregistreaza pierderi in sistem, in cazul conectarilor individuale. Asta pentru ca energia termica circula permanent in tevi, de vreme ce toate casele sunt asigurate cu apa calda anul imprejur.

Veaceslav ENI, DIRECTOR S.A. “TERMOELECTRICA”: “Livram agent termic 24 din 24, 12 luni in an, macar si in perioada de vara.”

Directorul Termoelctrica spune ca si blocurile care au facturi neachitate pot solicita conectarea la caldura. Datoriile de 860 de milioane de lei oricum vor fi recuperate, sustine furnizorul de energie termica.

Veaceslav ENI, DIRECTOR I.M. “TERMOELECTRICA”: “Exista diferite metode de la semnarea unui grafic de esalonare, sunt o parte care au deja aceste grafice de esalonare a datoriilor, exista o parte care se afla in litigii, exista o parte care se afla in proces de executare silita cu incasarea datoriei conform titlului executoriu.”

Termoelectrica asigura cu apa calda si caldura peste 4 mii obiective, inclusiv in jur de 208 mii de apartamente. In prezent o gigacalorie costa 1122 de lei, de la ultima ajustare a tarifului in luna martie.

Conform regulamentului primariei, sezonul de incalzire in capitala incepe atunci cand timp de trei zile la rand media de temeperatura este mai mica de 8 grade. Anul agentul termic a ajuns in caloriferele orasenilor pe 12 octombrie. Pentru urmatoarele zile meteorologii prognozeaza maxime de 23 de grade si minime de 6 grade.