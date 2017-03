Locuitorii capitalei carora le este prea cald in apartamente pot cere sa le fie deconectata caldura: "O sa fie o saptamana grea, cineva vrea, cineva nu vrea"

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV COMUNALA, CHISINAU: "Avem sunete in privinta micsorarii sau deconectarii. Ne-am inteles cu cei de la Termolectrica ca atunci cand apar sunete impreuna sa iesim sa vedem daca e necesar vom deconecta. O sa fie o saptamna destul de grea ca cineva vrea sau nu caldura."

Blocul poate fi deconectat de la agentul termic pe timp de zi, in cazul in care majoritatea locatarilor isi doresc acest lucru. Gestionarii insa trebuie responsabilii de la Termoelectrica. Conform regulamentului, sezonul de incalzire se incheie, atunci cand timp de 3 zile la rand media de temperatura este mai mare de 8 grade. Anul trecut cladirile au fost debransate la 31 martie. In acest sezon caldura in capitala s-a dat la 12 octombrie.