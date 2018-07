Locuitorii din Anenii Noi - la protest pe drumul Bulboaca-Delacau. Oamenii au fotmat o coloana de masini, suparati ca autoritatile nu le repara drumul: "Ambulanta nu poate merge pe aici" - VIDEO

Locuitorii din Puhaceni, dar si din alte patru sate din raionul Anenii Noi au iesit la protest pe drumul Bulboaca-Delacau. Satenii se plang ca uneori nici ambulanta nu mai circula pe acest drum si sunt nevoiti sa caute singuri transport ca sa ajunga la spital.

“Copilul meu si-a spart capul si era ambulanta in mahala si spun duceti-l. O zis ca noi suntem cu Oazicul, dute tu cauta alt transport.”

Aceasta femeie spune ca a nascut in drum spre spital, pentru ca din cauza denivelarilor, ambulanta inainta cu mare greu.

“M-am pornit cu sotul spre maternitatea din Anenii Noi. Si cu drumurile estea n-am rezistat si daca se intimpla ceva cu copilul cine era sa raspunda.”

Satenii spun ca au tot scris plangeri la diferite institutii responsabile, dar nimic nu s-a schimbat. Ei considera ca de vina ar fi camioanele care circula zilnic pe aici, intrucat in apropiere se afla cateva cariere de pietris, prundis sau nisip. Din cauza ca drumul este, pe unele portiuni impracticabil, oamenii aleg sa se deplaseze pe drumul de tara de langa sosea, dar si pe acolo au inceput sa treaca TIR-urile.

“Sute si mii de masini de estea mari iaca uitativa 60 de toane ce face cu roata asta. O farmat tat, tat farama.”

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Aici este una dintre carierele din preajma raionului Anenii Noi. Timp de cinci minute de aici au iesit cinci masini cu incarcatura de pana la patruzeci de tone. Satenii se plang ca greutatea camioanelor le distruge drumul si asa avariat.”

In acelasi timp, politia spune ca drumul corespunde cerintelor, iar soferii de camioane au tot dreptul sa circule pe el. Dupa protestul organizat ieri, autoritatile raionale au luat primele masuri.

Valeriu CODREANU, SEF INSPECTORAT DE POLITIE ANENII NOI: “Au dreptul sa circule pana la 40 de tone. Automobilele nu depasesc. Drumurile totusi se mentin, noi am pus sarcina catre agentii economici ca sa fie stropit mai des, trei patru ori pe zi sa nu se ridice praful.“

Oamenii spun vor protesta si in urmatoarele zile si daca nimeni nu va reactiona la solicitarile lor, au de gand sa blocheze drumul. Contactat de Pro TV, Ministrul Economiei Chiril Gaburici ne-a spus ca din toamna cele doua portiuni de drum vor fi reparate.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “S-a gasit o solutie si am testat-o. Testele au trecut cu succes. Am construit in perioada asta o portiune din solutia asta nou si solutia asta noua ne permite ca drumul sa fie mai ieftin dar sa aiba o durabilitate foarte inalta.”