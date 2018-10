Locuitorii din Danceni, Ialoveni au parte de apa... neagra la robinet. Pentru ca apeductul care alimenteaza satul se defecteaza periodic, iar apa este deconectata des: "Farfuriile se inegresc" - VIDEO

Oamenii folosesc apa din robinet doar pentru treburile casnice, iar pentru a prepara mancare sau a consuma o iau de la izvor. Victoria Moraru spune ca azi dimineata a conectat masina de spalat fara sa verifice apa in robinet. La un moment dat a fost nevoita sa o opreasca pentru ca altfel s-ar fi stricat.

Victoria MORARU: "Am pus masina de spalat si la un moment dat aud ca ea striga, cand am venit am vazut ca masina cere apa. Cand am conectat apa era strasnic."

Femeia spune ca aceasta este deja a treia masina de spalat pe care a cumparat-o, anul trecut doua s-au stricat din cauza apei murdare.

Victoria MORARU: "Acolo se vede, dar nu este neagra foarte tare, pentru ca filtrul s-a astupat la timp si nu i-a dat voie sa traga apa murdara. A tras aici putin si s-a astupat, aici se vede cum e negru."

Iar vecinul ei s-a ingrozit cand si-a umplut cada sa faca o baie azi dimineata. Daca ar fi intrat acolo, ar fi iesit negru.

Alexandru TRIGUB: "La noi apa cand curge balaie amu curge neagra si asa mereu. Eu nu demult am schimbat robinetul si mereu trebuie de inoit tot. Uitati-va ce ramane in urma ei si nu demult eu am vopsit-o."

Ca sa o poata consuma, oamenii isi instaleaza filtre, dar sunt nevoiti sa le schimbe destul de des.

Svetlana PASA: "Cand se stinge apa si o pornesti atunci este neagra, se strica tot pentru ca e o apa murdara. Farfuriile se inegresc apa parca este smoala."

Directorul intreprinderii responsabile care este in subordinea primariei spune ca problema este ca tevile sunt uzate si periodic se sparg. Asa ca apa este deconectata, iar cand se reia furnizarea aceasta duce de-a valma in robinet toata murdaria care se depune in apeduct.

Oleg CHETREANU, DIRECTOR INTREPRINDERII SERVICII SATUL DANCENI: "Curge apa neagra din motiv pentru ca se fac lucrari de repratie. Traseul nu este nou, nu dispune de statii de tratare a apei."

Ca sa puna capat problemei ar fi nevoie de 51 de mii de euro ca sa fie schimbat apeductul, bani care in bugetul local nu sunt. Asa ca solutia – ia-o de unde nu-i, iar oamenii vor trebui sa mai indure situatia.