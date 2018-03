Locuitorii din Miciurin au ramas fara unica sala de calculatoare. Contabilul de la primarie a decis sa o inchida: s-au cheltuit multi bani pentru incalzire. Bibliotecara spune ca de fapt, contabilul se razbuna - VIDEO

Sala de calculatoare care se afla in sediul Casei de Cultura de la Miciurin este inchisa de mai bine de o luna. Pe 14 februarie, usa a fost sigilata. Acolo se afla doar doua calculatoare, un xeros si o imprimanta, dar satenii spun ca aveau atat de multa nevoie de ele.

"Sunt unii elevi care nu au acasa calculatoare sa gaseasca informatia de care au nevoie la scoala."

"Ne era foarte comod sa facem xerox sau sa gasim ceva pe Internet."

"Eu nu am computer acasa si fica vine, ba la limba engleza ba niste poezii ca nu fiecare poate. Pentru xerox nu sa te duci la Drochia."

Elevii si profesorii de la scoala din localitate spun ca dupa ce s-a inchis sala de calculatoare le este mult mai greu.

"Foarte des se strica imprimanta la scoala si noi foarte des apel la aceasta imprimanta."

Saramonu MARIA, PROFESOARA: "Copii au nevoie de informatie. Toti apelam incoace si profesori si tineret."

Contabilul de la primaria din Miciurin spune ca a fost nevoit sa inchida sala de calculatoare dupa ce a vazut facturile la lumina pentru decembrie si ianuarie, iar sumele ar fi fost prea mari.

Mihai LESNIC, CONTABIL: "Cand am intrat in salara era prea cald, doua resouri erau puse la lumina si cand am constat ca ele lucreaza non stop."

Acesta sustine ca bibliotecara a incalzit incaperea cu resouri si a cheltuit toti banii alocati pentru achitarea curentului electric pentru un an intreg.

Mihai LESNIC, CONTABIL: "Planul de lumina electrica pentru 2018 era de 4 mii si s-a cheltuit in doua luni . La sedinta consiuliu vom vedea de unde sa luam bani."

Bibliotecara se apara si spune ca facturile includ si cheltuileile Casei de Cultura.

Elena STATI, BIBLIOTECRA: "Doua mii si jumatate. Ei spun ca s-au cheltuit intr-o luna si jumatate, dar acolo e si Casa de Cultura."

Femeia sustine ca in acest mod contabilul incearca sa se razbune pentru ca ea s-ar fi plans anterior la CNA. Motivul a fost ca atunci cand s-au implinit 20 de ani de cand activeaza in calitate de bibliotecara nu a primit nicio majorare de salariu.

Elena STATI, BIBLIOTECARA: "Eu l-am dat in judecata si el imi tine pica, imi face neplaceri. Nu mi-a facut recalcul, pentru ca eu lucrez bine, totul e in ordine si nu ma poate concedia, asa, pur si simplu."

Nu am reusit sa vorbim si cum primarul localitatii ca sa aflam cum comenteaza cele intamplate si daca exista vreo sansa ca sala de calculatoare sa fie deschisa macar cand afara se va incalzi.