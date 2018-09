Locuitorii din Stauceni merg de astazi cu troleibuzul pana la Chisinau. Cele cinci vehicule fara fir au fost puse pe ruta, iar oamenii sunt bucurosi ca nu se vor mai inghesui in microbuze - VIDEO

Satui sa se mai inghesuie in cele cateva microbuze care circulau prin Stauceni pana in prezent, localnicii au calatorit astazi in conditii mai bune.

“Foarte fain, nespus de mult ma bucur ca s-a deschis ruta de troleibuz, deoarece circul zilnic la serviciu dimineata si seara. Rutiera, insa e foarte complicat mai ales la orele de varf.”

“Noaptea nu era transport care duce in Stauceni, veneam cu transportul care se ducea in Cricova.”

“Tot asteptam, asteptam, in sfarsit am avut norocul sa mergem cu prima ruta 32 in oras."

Troleibuzele vor circula de la ora sase dimineata pana la zece seara si vor porni de la stati terminus o data la 20 de minute.

“Ne ajunge baterie tot normal nu avem probleme.”

Primii care s-au plimbat cu unitatile de transport, au fost responsabilii de la primarie.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: “Noua ruta este constituita din patru rute de baza si una de rezerva. Fiecare troleibuz costa aproximativ 215 mii de euro.‘01:28’ Bine prima oara cu opriri neplanificate, cred ca va fi un traseu solicitat.”

Troleibuzele au fost ansamblate la Chisinau si sunt dotate si cu sistem de aer conditionat. Directorul de la regie transport electric spune ca nu este vina directiei ca acestea au fost puse in circulatie abia acum, cand afara este frig.

Dorin CIORNII, DIRECTORUL REGIEI TRANSPORT ELECTRIC: “Conform contractului de livrare pentru seturile de ansamblare a troleibuzelor, era preconizat pe 31 mai. Uzina producatoare a intarziat o luna cu livrarea.”

Daca pe ruta cu numarul 32 astazi au circulat zeci de pasgeri, in cele doua troleibuzele, care vor circula pe cea cu numarul 33 si va uni Bariera Sculeni cu Universitatea Agrara, a suierat astazi vantul.

“Ca prima zi sunt foarte putini, lumea inca nu stie de ruta aceasta. Cand am venit de la Bariera Sculeni foarte putini, inapoi deja cum o sa fie. Lumea intreaba noi explicam incotr-o mergem.”

“Primul rand este sa iesim de aici de la Petricani, numai troleibuz au ramas aici sa circule. Avem legatura cu orasul numai cu troleibuzele.”

Ruta de troleibuz cu numarul 33 va circula in fiecare zi din ora in ora.