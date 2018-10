Locuitorii satului Chiscareni traiesc cu frica in san. Oamenii se plang ca sunt terorizati de hoti. Timp de doi ani, 40 de locuinte au fost jefuite: "Politistii vin la fata locului, iau amprente si cam cu asta se termina totul" - VIDEO

Raisa Ivancea spune ca i s-au furat ultimii bani din casa. Aceasta era plecata la piata impreuna cu fiul sau. Cand a revenit a gasit totul intors pe dos, iar economiile facute ani la rand – lipseau.

Raisa IVANCEA: “In fiecare camera am gasit movili de haine. Buzunarele la toate hainele scoase, verificate toate. In ultima camera a gasit 10.000 de lei pe care ii aveam in casa.”

Acum femeia doarme cu frica si spune ca nu mai are incredere in politie care nu mai da de urma infractorilor.

Raisa IVANCEA: “Politistul de sector vine la mine acasa si nici nu ma intreaba cine sunt cum ma cheama, dupa care ii zice doamnei investigator: “Dami si mie o foaie sa scriu ceva...”

In aceeasi situatie este si aceasta femeie care poveste cum hotii au intrat pe geam si au furat mai multe bunuri din casa. A cerut si ea ajutorul politiei, dar a trecut deja un an si asa si nu a mai aflat cine este hotul.

“Iata pe aceasta fereastra au intrat. Nimeni nu a vazut nimic, nu stie nimeni nimic. Barbatul, duminica a iesit la microbuz si se intoarce acasa si iarasi un alt furt.”

Ultimul furt a avut loc acum doua zile in gospodaria lui Nicolae Jiurjiu care spune ca a gasit lumina in casa aprinsa, iar lucrurile - rascolite.

Nicolae JIURJIU: “Cand am venit aici usa dischisa, toate jurnalele cartile rascolite, 2700 de euro si vreo 500 de lei, ma uit unde aveam bani de producte si aceea luati.”

Iar lista victimelor hotilor nu se incheie aici.

Nicolae MIDRIGAN: “Politistii vin la fata locului, iau amprente, se aduna probe si cam cu asta se termina totul, cazurile nu se ilucideaza.”

Oamenii legii spun ca au deschis o ancheta si incearca sa afle cine terorizeaza satul.

Dumitru DOBANDA, SEF DE SECTOR, IP SANGEREI: "Toate cazurile au fost inregistrate, nici un caz nu este dat la o parte. Este initiata o cauza contraventionala.”

Potrivit satenilor, timp de doi ani in localitate s-au comis in jur de 40 de furturi.