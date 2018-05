Locuitorii suburbiilor l-au trimis pe Andrei Nastase in turul doi pentru sefia capitalei. Unde a luat candidatul PPDA cele mai multe voturi - VIDEO

La alegerile locale de duminica candidatul PPDA a obtinut cele mai multe voturi in suburbii. A fost sustinut masiv la Gratiesti. Acolo 552 de persoane l-au votat pe Andrei Nastase, iar 75 pe Ion Ceban.

Si la Colonita, localitatea de bastina a fostului primar Dorin Chirtoaca, cei mai multi si-au dat votul pentru Nastase. Acesta a obtinut 437 de voturi. Iar socialistul Ion Ceban si Silvia Radu au acumulat mai mult decat candidatul PL, Valeriu Munteanu pentru care au votat 165 de oameni.

La scurtinul de duminica, pentru socialistul Ion Ceban au votat 91 575 de persoane, sau peste 40 la suta din totalul celor care s-au prezentat la urne. Pentru Andrei Nastase si-au dat votul 71 803 de alegatori, sau 32 la suta din alegatori.

In turul doi al alegerilor locale rata de participare nu este luata in considerare, iar in fotoliul de primar va ajunge candidatul care va lua mai multe voturi. In cazul in care concurenti obtin acelasi procentaj, se considera aleasa persoana care a castigat mai multe voturi in primul tur.