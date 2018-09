Se trezesc de la zgomotul de bormasina si aparatele de aer conditionat. Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana se plang ca in fata cladirii a fost construita ilegal o anexa - VIDEO

Lucia Florea s-a mutat in complexul de pe strata Ginta Latina 12, din sectorul Ciocana, in luna ianuarie a acestui an. A scos din buzunar 35 de mii de euro pentru apartament, iar inca 8 mii de euro i-a investit in reparatie. Pe geamul de la bucatarie si cel din dormitor avea deschidere catre parc si biserica.

Dupa cateva saptamani insa a inceput constructia unei anexe pe terenul care initial li s-a spus ca va fi o parcare. Cladirea, in care se desfasoara activitati sportive pentru copii, are acoperisul chiar sub fereastra femeii.

Lucia FLOREA, LOCATARA :”Cand erau ploile se ridica apa pana sus. Trebuia sa ias in ploaie si sa strang apa. 02:45 Puteti sa va imaginati ce ne asteapta iarna. Am rugat administratia, hai sa punem un acoperis deasupra.”

Acum geamurile dau spre acoperisul ticsit cu conditionere zgomotoase si guri de aerisire.

Lucia FLOREA, LOCATARA: ”Au pus ventilarea de la mancare, tot anul trebuie sa stau cu geamul inchis ca sa nu le miros ce mancare fac ei. In luna august cand erau cele mai mari calduri se vopsea. Cu copil de doi ani plecam de acasa pentru ca ne intoxicam.”

Aceasta sustine ca in urma lucrarilor podeaua s-a umflat, iar din cauza bazinelor de la subsol, mucegaiesc peretii.

Lucia FLOREA, LOCATARA:”Peste un an trebuie sa schimbam tapeta, iarna va fi umezeala si se va porni umeditatea. De la bazine e foarte cald, iarna a fost condensatie.”

Locatarii sustin ca se trezesc, dar si culca cu zgomotul de bormasina.

”Incepeau sa lucreze de la ora 7 cu bormasina, se auzeau zgomote chiar si la etajul noua.”

"Le-am spus, nici un an nu are, lasa sa se aseze bine pe pamant si pe urma o sa incepeti constructia. Peretii vibreaza si la noi fac crapaturi. Pe noi asta nu ne intereseaza.”

“E foarte mare galagia si n-au ore. Noaptea inca fac lucrari.”

Oamenii se plang ca de cateva ori pe saptamana raman fara lumina si cred ca tot constructia ar fi de vina. Acestora le este teama ca in caz de incendiu pompierii nu vor putea interveni.

“Foarte periculos, din cauza acestei anexe foarte mari, nu stiu cum e posibil sa urce in caz de incendiu.”

”Tehnicianul mi-a spus ca daca se stinge de multe ori lumina asa va trebui sa schimbam frigiderul.”

Oamenii s-au plans in nenumarate randuri la presedintele asociatiei locatarilor, acesta insa nu a luat nicio masura.

”El imi spune in gluma, o sa vedeti ca din luna august ei o sa lucreze 24 din 24 ca ei nu reusesc cu deschidere.”

Din cauza galagiei pe timpul noptii a fost chemata si politia, care spune ca le aplica amenzi muncitorilor. Sergiu Borozan, arhitectul sef al municipiului Chisinau sustine ca in planul urbanistic din 2012 constructia unei anexe nu era prevazuta.

Sergiu BOROZAN, ARHITECTUL SEF AL MUNICIPIULUI CHISINAU: ”In ultimii ani noi nu am eliberat nici un certificat si nici un autorizatie in adresa respectiva, inseamna ca constructia se efectuiaza ilegal.Orice constructie se face ea trebuie sa fie autorizata din nou”

Reprezentantii scolii sportive ne-au spus ca ar avea toate actele in regula si au solicitat ca materialul sa nu fie difuzat la stiri.