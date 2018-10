Locuitorii unui bloc din capitala spun ca isi gasesc in fiecare dimineata masinile vandalizate. Acestia dau vina pe vecinii lor din alt bloc si s-au plans la politie, dar teroarea a continuat. Ce spun oamenii care locuiesc acolo

VIDEO IN CURAND.



Locuitorii unui bloc nou de pe strada Calea Orheiului din capitala se plang ca mai ca in fiecare dimineata isi gasesc masinile cu rotile sparte sau cu usile zgariate dupa ce le parcheaza inafara curtii blocului.

Oamenii au depus nenumarate plangeri la politie si au adunat si probe pentru asta. Unul dintre cazuri a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede clar cum un individ se apropie de o masina, loveste cu piciorul in roata si se face nevazut.

“Am parcat masina intr-o seara si am fost amenintat de o doamna de la etajul doi, mi-a spus sa i-au masina fara motiv pur si simplu ca o deranjeaza ca sa ma trezesc cu rotile sparte, intr-o dimineata m-am trezit cu masina plina de cafea.”

Ana povesteste ca intr-o dimineata nu isi putea porni masina, asa ca a dus-o la un service auto, unde s-a constatat ca i-a fost taiata frana.

“Eu nu inteleg ce e si sun sotului ii spun ca scrie ABS-ul, ma uit la roata era lovita tare masina zgariata cu tinta sau cu ceva, am ajuns la service si acolo au ridicat masina au spus ca sunt scoase firele de la frana.”

Oamenii sustin ca in spatele acestor acte de vandalism ar sta vecinii din blocurile vechi, care sunt amplasate alaturi. Conflictul ar fi inceput dupa ce in jurul blocului nou s-a pus recent un gard, care le-a ingradit calea spre farmacia amplasata in caldire. Oamenii recunosc ca sunt suparati pe acest fapt, insa spun ca nu stiu cine ar putea face asemenea lucruri.

“Este farmacie aici si este poarta da ei au inchis-o, eu vreau sa ma duc la farmacie da nu pot, ei acum au venit si fac probleme.”

Seful asociatiei locatarilor sustine ca gardul in jurul blocului a fost pus la solicitarea celor care locuiesc acolo si ca toate actiunile lor sunt legale.

Lilian MITU, ADMINISTRATOR BLOC: “Blocul dat a trecut in gestiunea asociatiei si pentru a proteja copii, mamele cu copii am hotarat sa inchidem accesul in blocul dat fiindca dese ori erau siringi, dupa acte suntem in drept legal.”

Politistii de la postul de politie la care au fost depuse plangerile, au refuzat sa ne ofere astazi detalii despre aceste cazuri. Iar reprezentantii politiei capitalei nu ne-au raspuns la telefon.