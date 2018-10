Locuitorii unui bloc din sectorul Rascani se plang ca o companie de constructii si-a deschis un santier chiar sub geamurile lor. Utilajele sapa foarte aproape de peretii apartamentelor in care stau: "Ni s-a parut ca-i cutremur" - VIDEO

Olga Balan se plange ca de aproape doua saptamani nu mai are liniste. Femeia spune ca de cand au inceput lucrarile pentru constructia unui bloc de locuit nou, in cladirea in care sta ea au inceput sa apara fisuri.

OLGA BALAN, LOCUITOAREA BLOCULUI: “Noi ne-am trezit ni s-a parut ca-i cutremur. Ei au inceput a sapa direct sub casa, nici un centimetru de la casa nu este. Eu nu stiu ce se gandeste Grozavu cand elibereaza astfel de autorizatii, trebuie sa se mai gandeasca la lume.”

Camioanele incarcate cu pamant si exacavatoarele care sapa au revoltat mai multi locuitori. Aceasta femeie sustine ca sistemul de canalizare ar fi fost afectat.

Ioana CARAMAN, LOCUITOAREA BLOCULUI: “Am auzit bubuituri si cand am iesit si am vazut, m-am speriat. Sapa chiar in perete, iar casa se zguduie. Se darama casa, consectintele o sa fie grave. Sunt crapaturi si o sa fie mai mari, daca este apa aici in jur.”

“Frica imi este. Am iesit afara credeam ca este cutremur, cand ies vecina striga pe coridor si plange ca se prabuseste casa, nu vedeti ce gaura mare este acolo. Noi suntem contra la constructie, ne-a inchis si aerul aici.”

Seful directiei Arhitectura si Urbanism Sergiu Borozan, ne-a spus ca autorizatia de constructie a fost solicitata de Societatea pe actiuni Introscop, dar nu am reusit sa aflam cine este executorul.

Sergiu BOROZAN, SEFUL DIRECTIE ARHITECTURA SI URBANISM: “A fost emisa autorizatie. In caz ca sunt fisuri sau orice altceva afectat, agentul economic va repara sau va solutiona orice problema.”

Responsabilii ne-au spus ca acolo urmeaza sa fie construit un bloc de locuit si o sala de sport.