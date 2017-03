Locul femeii ramane tot langa cratita, pe cand rolul barbatului este de a aduce bani in casa - asa cred moldovenii, potrivit unui studiu despre egalitatea de gen - VIDEO

"Nu m-o facut mama vacari sa stau cu batul in mana, asculta sau nu asculta. - Nu au frica de barbat? - Niciun gram. - Si e de rau? - Da ce e de bine? Dau sa ii zic ceva ...da ce imi incalci drepturile mele, da la munca, in niciun caz, eu sunt femeie trebuie sa ma respecti."

Mai bine de jumatate din moldoveni prefera ca femeia sa stea langa copil in primii lui ani de viata. Altfel, caminul conjugal ar avea de suferit, spun ei.

"Femeia trebuie sa faca curatenie, mancare. - Nu ar trebui sa lucreze si ea? - Nu, iata la mine sotia nu a lucrat deloc."

Cat sotia gospodareste, sotul agoniseste. Mai bine de 65 la suta din tinere vor o familie fericita, iar cariera e buna atata timp cat poate fi combinata cu viata conjugala. Barbatii sunt de 5 ori mai concentrati pe venituri decat partenerele lor.

"El aduce, femeia cheltuieste, e drept?"

"Femeia sa conduca familia si barbatul sa sustina familia."

"Pentru asta si sunt barbatii, pentru ca sa ne ofere flori, sa ne alinte, ca sa ne tina in brate."

Iar speranta de viata a femeilor ar fi mai mare decat a barbatilor. Potrivit datelor, din 1965 incoace, rata mortalitatii la barbatii de pste 60 de ani a crescut cu 80 la suta.

Rodica IVASCU, COORDONATOR CENTRUL "PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE": "Barbatii se adreseaza mai putin la servicile medicale, consumul de alcool este mai mare si accidentele sau traumaele in care sunt implicati barbatii este de 4 % mai mare decat in cazul femeilor."

"Nu folosesc bautura si mai putin se enerveaza."

"Femeile oricum se pastreaza mai bine ca barbatii."

Intentia barbatilor de a candida pentru functii politice este de doua ori mai mare, pentru ca acestia nu ar purta grija treburilor casnice, spun specialistii.

"Manichiura, tapshile frumoase aratate, iaca ce trebuie la femeie, da nu politica."

"Noi suntem deama mai ca barbatii, tot aceeasi."

"In ziua de azi trebuie sa fii actrita buna si in familie si peste tot."

O problema ar fi si diferentele salariale. La pensii situatia e la fel de grava.

Alexei BUZA, DIRECTOR EXECUTIV CENTRUL "PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE": "Pentru pensiile din mun Chisinau diferenta monetara anuala este de 6500 de lei, este o suma considerabila."

"Oricum femeia e mai prejos ca barabtul. Asa e mentalitatea noastra."

Specialistii atentioneaza ca, in linii mari, perceptia fata de rolul femeii in societate nu s-a schimbat mai deloc in ultimii 7 ani. Datele au fost colectate de Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" din mai multe sondaje realizate in 2016. Studiul a fost facut cu sprijinul Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internationala.