Locul lui Leanca, in prezidiul Parlamentului, va fi ocupat de un candidat PPEM. Candu: "Locul este rezervat pentru PPEM, vom sustine si vom vota candidatul propus"

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Va fi o persoana care va fi delegata de PPEM, este decizia lor, insa nu am fost anuntat, locul este rezervat pentru PPEM. In momentul in care ei desemneaza printr-un proces verbal prin decizia grupului parlamentar, vom lua ca atare si vom vota. O sa vedem care este decizia PPEM, daca il desemneaza pe domnul Ghiletchi sau pe oricine altcineva este decizia lor si noi vom sustine acea nominalizare si vom vota in Parlament numirea noului vicepresedinte."

Locul lui Leanca, in prezidiu, ramane vacant dupa ce, ieri, liderul PD Vlad Plahotniuc a anuntat ca fostul liberal-democrat a fost propus pentru functia de vicepremier pentru integrare europeana in Guvernul Filip.